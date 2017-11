Negli ultimi tempi sono ormai sempre più numerose le opportunità a disposizone per chi desidera trasformare una passione in un’attività professionale. Gli appassionati nerazzurri possono ora realizzare il sogno di lavorare all’Inter, attualmente alla ricerca di un Corporate Manager da inserire nel team.

Lavorare all’Inter – Compiti richiesti



Definire ed eseguire la strategia di vendita e il processo di vendita di ospitalità per lo sviluppo di nuove imprese e la conservazione dei clienti;

Sviluppare un analisi sui clienti e sulle loro necessità per ottimizzare le proposte e le tariffe;

Implementare il programma di conservazione dei clienti per garantire la massima opportunità di rinnovo ogni stagione;

Definire i target di destinazione, le rotte per commercializzare e distribuire risorse in modo appropriato;

Massimizzare la consegna delle entrate / rendimenti del livello di ospitalità su tutti i prodotti: ospitalità stagionale e Match per corrispondenza ospitalità;

ospitalità stagionale Reporting e gestione del budget

Lavorare all’Inter – Requisiti richiesti



esperienza di almeno 3 anni nella gestione di un team di vendita;

negoziazione delle vendite e capacità di vendita persuasiva;

sviluppo e attuazione di piani strategici;

tenere conto della gestione dei bilanci ed essere a conoscenza dei finanziariamenti;

eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione;

capacità di lavorare con orari flessibili, comprese le serate, i fine settimana e le vacanze.

Chi è interessato a questa posizione può accedere alla sezione “Lavora con Noi” presente sul sito ufficiale nerazzurro dove sono indicate tutte le informazioni sulla ricerca e dove è possibile inviare il proprio curriculum. Il termine ultimo per farlo è fissato per il 30 novembre.