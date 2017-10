Incentrare la propria attività professionale su una passione che si ha da tempo come quella per il calcio ora è davvero possibile. Chi aspira a lavorare alla Roma può infatti realizzare il proprio sogno: il club, come ha indicato nel proprio sito ufficiale, ha infatti avviato la ricerca di un Partnership Account.

La risorsa, all’interno del Team di riferimento, avrà l’obiettivo primario di gestire il rapporto quotidiano con i partner e gli sponsor del Club. Il candidato prescelta dovrà occuparsi in modo particolare dell’implementazione dei diritti contrattuali e delle iniziative di attivazione. Avrà anche l’obiettivo di creare e/o mantenere contatti con vecchi/nuovi clienti, interpretandone bisogni ed esigenze al fine di garantire soluzioni operative efficaci.

Sarà inoltre sua responsabilità lavorare sui gestionali dedicati e preparare una reportistica ad hoc curando l’accuratezza dei contenuti e l’affidabilità dei dati.

Lavorare alla Roma – Principali compiti del Partnership Account



Il club ha indicato quali saranno le attività di cui dovrà occuparsi nello specifico il candidato prescelto:

– Gestione della relazione con i partner e sponsor in modo efficace ed efficiente, operando come un advisor affidabile e credibile (account dedicato)

– Supporto creativo alle iniziative di attivazione e comunicazione e responsabile operativo per l’implementazione

– Negoziazione e rendicontazione delle proposta economica in caso di rinnovo dell’accordo in allineamento con i responsabili Partnerships Sales

– Identificazione opportunità su Clienti potenziali

– Preparazione report periodici sullo status del Cliente

– Valorizzazione e rinnovo della partnership di competenza.

Lavorare alla Roma – Requisiti del partnership Account



– Conoscenza fluente della lingua Italiana e Inglese, scritta e orale;

– Esperienza nel ruolo di minimo 3 anni presso rights holders o agenzie (preferibilmente nel settore Sports Business);

– Ottima padronanza del pacchetto Office;

– Ottime capacità logiche, precisione e autonomia organizzativa;

– Predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team;

– Proattività e capacità di risolvere i problemi;

– Capacità di lavorare sotto pressione.

Chi è interessato a questa posizione ha la possibilità di mandare una lettera di presentazione corredata di curriculum vitae all’indirizzo careers@asroma.it. Nell’oggetto specificare la posizione “Partnership account” e il nome e cognome del candidato.