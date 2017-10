L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi a Milano, ha assegnato i Diritti Audiovisivi Internazionali della Serie A per il triennio 2018-2021 per un valore complessivo di 371 milioni di euro a stagione, con l’agenzia IMG ad aggiudicarsi i diritti global del campionato e del pacchetto betting e RAI assegnataria di quelli per le comunità italiane all’estero.

“Abbiamo delineato il valore del calcio italiano, raddoppiando i proventi che la Lega Serie A ha incassato dall’ultima vendita”, ha spiegato in conferenza il Commissario Straordinario, Carlo Tavecchio. “Questo è il risultato di un lavoro importante, che ha portato tutte le Società presenti ad approvare la delibera con un applauso. Siamo contenti del lavoro che è stato svolto da tutte le parti coinvolte”.

“Il valore del Campionato italiano è aumentato con grande soddisfazione dei fruitori e soprattutto delle 18 Società presenti che hanno votato all’unanimità – ha proseguito Tavecchio -. Siamo nello standard europeo, insieme alle altri grandi Leghe. Ringrazio l’avv. Nicoletti, il dott. De Siervo, il Direttore Generale Brunelli, con cui abbiamo lavorato in equipe per garantirci risultati che riteniamo soddisfacenti”.

“Il dato straordinario è che si è sviluppata una concorrenza importantissima dato che oggi avevamo tre offerte essenzialmente molto vicine come valori – ha spiegato l’avv. Paolo Nicoletti -. Dopo un percorso lungo e un bando articolato e complesso sono arrivati tre progetti molto interessanti che hanno portato a una competizione serratissima e a progetti industriali importanti”.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il lavoro paga sempre – ha concluso l’AD di Infront, Luigi De Siervo -. Nell’ultimo anno è stato fatto un grande lavoro con le squadre, i tecnici, i legali e la parte commerciale. Sta crescendo il livello complessivo di presa di coscienza della potenzialità del Campionato italiano, sono entrati in concorrenza gli operatori più importanti al mondo. Le Società hanno scelto un partner che ha convinto tutti, non solo per la parte economica ma anche e soprattutto per il progetto di sviluppo. La soddisfazione è grandissima perché il nostro calcio si posiziona al terzo posto come valore economico dietro la Premier League e La Liga, staccando di molto la Bundesliga”.

Superano il miliardo di euro i ricavi della Lega Serie A per la vendita dei diritti tv internazionali del campionato per il triennio 2018-21. In attesa di vendere anche i diritti tv esteri di coppa Italia e Supercoppa, come ha sottolineato l’ad di Infront Italy Luigi De Siervo, la Serie A con 370 milioni di euro a stagione supera in questo segmento la Bundesliga tedesca, attestandosi dietro Liga spagnola (636 milioni di euro) e Premier League inglese (1,3 miliardi). Secondo quanto si apprende, Img si è aggiudicata i diritti tv globali del campionato per 340 milioni di euro e quelli relativi al betting per altri 12 milioni di euro: forse non era l’offerta più consistente (Mp&Silva l’avrebbe di poco superata, Mediapro e Perfor gli altri concorrenti) ma è stato preferito il piano industriale. La Rai ha ottenuto per 4 milioni di euro i diritti tv per trasmettere la Serie A all’estero dove sono concentrate le comunità di italiani. Alla somma complessiva di 356 milioni di euro a stagione va aggiunto il 4%, relativo ai costi di fornitura del segnale dei contenuti.