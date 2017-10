Volvo e Inter, una collaborazione che si rinnova. Con la consegna di una XC60 a Luciano Spalletti presso il Volvo Studio, è stata ufficializzata la partnershio che rafforza la presenza di Volvo a Milano.

È stato Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia, a dare personalmente le chiavi dell’auto al mister della squadra nerazzurra nel corso di un incontro svoltosi oggi presso il Volvo Studio Milano. Grazie ai servizi di Volvo Car Credit, vengono fornite 70 vetture per assciurare le esigenze di mobilità sostenibile e sicura di Fc Internazionale Milano. La rinnovata collaborazione con l’Inter, insieme alla recente apertura del Volvo Studio, consolida il rapporto di Volvo con una città chiave per il business e i trend sociali.

La Volvo XC60 che utilizzerà il Mister Spalletti è la seconda generazione di uno dei modelli di maggior successo della storia di Volvo. Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano hanno una lunga e fortunata storia di collaborazione, iniziata nel 2007 e culminata nel 2010, anno del Triplete, con la conquista della Champions League. All’attivo una serie di successdi che nel tempo hanno creato l’empatia tra Volvo e Inter. Negli anni della partnership sono stati portati a termine lanci di prodotti Volvo di grande importanza e sono maturate le attività legate al Centenario dell’Inter. Il sodalizio ripdende, dunque, sulla base della reciproca soddisfazione per quanto costruito insieme in passato.

La vicinanza tra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano si esprime attraverso alcuni valori fondamentali nei quali entrambe le Aziende si riconoscono: Sicurezza, affidabilità, rispetto per la tradizione, attenzione all’innovazione e alla modernità. Tali concetti hanno costriuito linee guida precise per le azioni di Volvo Car Italia e Fc Internazionale Milano. Anche per questo Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano si sono confermati due brand di rilievo globale, seguiti e apprezzati in tutto il mondo.

“In tempi di tanti cambiamenti, la nostra partnership con Volvo deve rimanere uguale al passato: abbiamo visto tanti successi insieme, speriamo di ripeterli. Siamo molto contenti del ritorno di Volvo, un’azienda che crede in quello che crediamo all’Inter, cioè innovazione e modernità. La partnership sarà triennale”.