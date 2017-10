FC Internazionale Milano ha siglato un accordo di partnership con GaGà Milano, noto brand orologiero da sempre legato per affinità al mondo dello sport, che diventa Official Timekeeper della squadra nerazzurra per la stagione sportiva 2017/2018.

L’accordo è stato annunciato ufficialmente presso la Boutique GaGà Milano in occasione dell’incontro tra Luciano Spalletti e Ruben Tomella, Ceo del brand, con una simbolica stretta di mano e la consegna di un orologio GaGà Milano al mister nerazzurro.

Come Official Timekeeper, GaGà Milano è protagonista di un’importante attività di comunicazione legata alle partite: il logo del brand, infatti, personalizza i led del cronometro a bordo campo e i minuti di recupero sul maxischermo, mentre grandi orologi da parete con i colori nerazzurri segnano l’ora negli spogliatoi e presso le sale hospitality dello stadio Meazza in occasione delle partite.

“Siamo lieti di poter annunciare questa importante partnership con l’Inter – ha dichiarato Ruben Tomella, Ceo di GaGà Milano – Il calcio è da sempre una delle passioni del brand e siglare un accordo con uno dei club che hanno segnato la storia di questo sport, è un onore e una vera emozione. Questa partnership testimonia inoltre la volontà di perseguire insieme un cammino di crescita internazionale, all’interno di mercati comuni e strategici per le due aziende”.