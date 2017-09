Plusvalenze Juventus calciomercato 2017-2018 – Nel corso della campagna trasferimenti estiva 2017-2018 la Juventus attraverso cessioni di calciatori ha realizzato plusvalenze nette per 73,9 milioni. E’ quanto emerge dal comunicato stampa sul bilancio 2016-2017 del club bianconero.

Nel paragrafo dedicato ai “principali fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2017”, il consiglio di amministrazione della Juventus ha fatto sapere che «le operazioni perfezionate nella prima fase della campagna trasferimenti 2017-2018, svoltasi dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2017, hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di 86,3 milioni di euro derivante da acquisizioni ed incrementi per 98,5 milioni e cessioni per 12,2 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti)».

«Le plusvalenze nette», si legge ancora nel comunicato della Juventus, «generate dalle cessioni ammontano a 73,9 milioni di euro».

L’impegno finanziario complessivo, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è pari a 20,9 milioni così ripartiti:

Nonostante i 73,9 milioni di plusvalenze nette che andranno ad impattare positivamente sui ricavi dell’esercizio 2017-2018 il consiglio di amministrazione della Juventus esprime prudenza sul risultato economico della stagione in corso.

«L’esercizio 2017-2018, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League».

Nello scorso esercizio, proprio grazie ai premi legati al cammino in Champions League, culminato con l’approdo alla finale di Cardiff, poi persa contro il Real Madrid, la Juventus ha visto i ricavi da diritti tv arrivare fino a 232,7 milioni rispetto ai 194,89 milioni della stagione 2015-2016, quando i bianconeri furono eliminati agli ottavi di finale dal Bayern di Monaco.