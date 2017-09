Domani prenderà il via la fase a gironi della Champions League 2017/18, edizione numero 63 del massimo torneo europeo per club. Quale squadra alzerà il trofeo nella finale di Kiev del prossimo 26 maggio? Il Real Madrid centrerà uno storico tris, eguagliando la striscia del Bayern Monaco nelle stagioni 1973/74, 1974/75, 1975/76? Riusciranno Paris Saint Germain e Manchester City a scrivere il loro nome nell’albo d’oro? Quale cammino avranno le squadre italiane?

In attesa delle risposte a queste domande, proponiamo un’analisi del torneo che ha sostituito un quarto di secolo fa la Coppa dei Campioni.

Negli ultimi abbiamo assistito ad una significativa concentrazione di ricchezza nelle casse di pochi club, (tabella 1), con pesanti ripercussioni sulla competitività dei tornei, nazionali e internazionali.

L’equilibrio competitivo è un aspetto fondamentale di ogni sfida sportiva. Se l’esito finale delle partite è facilmente prevedibile, la domanda da parte del pubblico, degli sponsor e delle TV, sarà più bassa (magari non subito ma molto probabilmente nel medio-lungo periodo).

Non a caso la Premier League, il campionato più incerto fra le principali leghe professionistiche europee, è di gran lunga il torneo con i maggiori ricavi, anche grazie all’elevata incertezza del torneo (figura 1).

Competitività Champions League, le vittorie consecutive

Nella storia della massima competizione europea per club, in molteplici occasioni un team è riuscito ad imporsi per più anni consecutivi o comunque in edizioni ravvicinate.

Il Real Madrid ha vinto le prime cinque edizioni del torneo; altre sette squadre hanno difeso il titolo prima del cambio di formato: Benfica, Inter, Ajax (due volte), Bayern (due volte), Liverpool, Nottingham Forest, Milan. Da quando esiste la UEFA Champions League, il Real Madrid, uscito vincitore dalla finale di Cardiff contro la Juventus dello scorso 3 giugno, è stato il primo e unico club a bissare la vittoria.

Competitività Champions League, i club in semifinale

Dalla stagione 1993/94, la prima edizione della nuova UCL a prevedere le semifinali, 28 club hanno raggiunto almeno una volta le semifinali della competizione.

Il Real Madrid guida la classifica con 12 semifinali raggiunte; seguono a ruota Barcellona (11) e Bayern Monaco (10) (figura 2).

Dalla nascita della Champions League, si è verificata una riduzione significativa del numero di club che hanno raggiunto le semifinali e dei club che hanno vinto la coppa. Infatti, nel periodo 1994-2005, 23 diversi club hanno raggiunto le semifinali, 9 club hanno vinto. Nel periodo 2006-2017: 17 semifinaliste e 7 campioni. Rispetto al ciclo precedente, c’è stata una riduzione di circa 1/4 del numero di club semifinalisti, e di circa 1/5 di quelli che hanno vinto la competizione (figura 3).

Questo trend si osserva indipendentemente dalle modalità di accorpamento delle stagioni, al netto della variabilità legata al metodo utilizzato (tabella 2).

Nel periodo 1994-2005, i primi tre club per numero di partecipazioni alle semifinali hanno totalizzato complessivamente 14 presenze sulle 48 totali (29,2%), contro le 21 del periodo 2006-2017 (43,8%), un aumento del 50% (figura 4).

Dalla stagione 2005/06, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United hanno monopolizzato le semifinali, totalizzando complessivamente 30 delle 48 presenze totali (62,5%); altri 12 club si sono spartiti i restanti 18 slot.

Nell’ultimo quarto di secolo, cioè dalla nascita della UCL, la lotta per il massimo trofeo europeo si è, quindi, ridotta ad un numero significativamente minore di club.

Competitività Champions League, i fatturati

Nelle 10 stagioni 2006/07-2015/16 il valore medio di fatturato per accedere alle semifinali è stato di €370 milioni: €296 milioni nel primo quinquennio, €444 nel secondo, un balzo del 150% in soli 5 anni (figure 4 e 5).

Nel quinquennio 2006/07-2010/11 il fatturato medio delle vincitrici è stato più alto di quello delle altre semifinaliste.

Nel quinquennio 2011/12-2015/16 le semifinaliste perdenti hanno registrato il fatturato medio più alto. Invece, nelle ultime tre edizioni analizzate (e in quella della scorsa stagione, fuori dalla nostra analisi), le squadre vincitrici hanno registrato il fatturato medio più alto, come nel quinquennio precedente.

Ancora nel quinquennio 2011/12-2015/16 il fatturato medio delle finaliste perdenti è stato di oltre € 200 milioni più basso delle altre semifinaliste. Hanno pesato, in questo senso, le prestazioni dell’Atletico Madrid (due volte finalista), della Juventus e del Borussia Dortmund (entrambe una volta finaliste), a dispetto di un fatturato più basso rispetto agli altri club semifinalisti.

In quattro occasioni su dieci, la squadra con fatturato maggiore ha vinto il trofeo; due volte la squadra seconda per fatturato; tre volte la squadra con il terzo fatturato; una sola volta la squadra con il fatturato più basso fra le semifinaliste.

Rispetto ai ricavi, l’Inter e il Lione sono stati rispettivamente il club campione d’Europa e il club semifinalista con il fatturato più basso (stagione 2009/10).

Quindi:

– la lotta per la vittoria è appannaggio di club sempre più ricchi;

– tuttavia, non sempre vince il club più ricco (comunque più frequentemente rispetto ai club con minor fatturato);

– ma serve in ogni caso un fatturato “minimo” per sedersi al tavolo dei migliori;

– il campo, per fortuna, può ancora fare la differenza (ma per quanto tempo ancora?)

Competitività Champions League, la Football Money League

Dal 2003/04 solo 6 club su 56 (11%) fuori dalla TOP 20 dei club più ricchi si sono qualificati alle semifinali. Questa evento si è verificato ben cinque volte fino alla stagione 2005/06, solo una nelle successive 11 edizioni, il Monaco nella scorsa stagione.

Nello stesso periodo i club fuori dalla TOP 10 hanno raggiunto le semifinali di UCL solo in 11 occasioni (20%); 22 volte i club fuori dalla TOP 5 (39%). Quest’ultimo avvenimento si è verificato 13 volte nel periodo 2004-2010, appena 9 volte nel periodo 2011-2017, con una riduzione del 31% (figura 7).

Numeri alla mano abbiamo dimostrato la crescente disparità fra i “club globali” e i club che non sono stati in grado vincere la sfida della globalizzazione che ha investito il calcio nell’ultimo ventennio.

La nostra ricerca ha dimostrato il sempre più crescente peso degli aspetti economici sugli aspetti di campo. Per fortuna esistono ancora eccezioni (meno frequenti che in passato) a questa regola sempre più stringente.

La Uefa Champions League è un esempio emblematico di questa evoluzione: è la massima competizione europea per club ma determina le maggiori disparità fra i club (sempre più crescenti) . Direttamente, attraverso i ricchi montepremi derivanti dai contratti TV e dalle sponsorizzazioni che distribuisce ai club. Indirettamente, per la visibilità e l’appeal che dà ai club e ai giocatori che vi partecipano, aumentandone l’esposizione mediatica e quindi il valore commerciale.