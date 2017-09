Nuova dimensione europea per Subbuteo – il mitico gioco da tavolo il cui marchio e la cui produzione è di proprietà della spagnola Eleven Force – che ha ottenuto la licenza dall’Uefa per produrre l’edizione Champions League del gioco.

Nel frattempo la federazione internazionale di Subbuteo – Fédération Internationale de Sport Football de Table (FISTF) – ha annunciato che la sua Champions League 2017 si disputerà dal 28 al 29 ottobre a Rochefort, in Belgio.

Il gioco è noto da oltre 70 anni, ma solo negli ultimi anni è stato soggetto di un rilancio globale di cui la licenza Uefa è uno dei risultati più prestigiosi.

José Guerrero di Eleven Force, la società che produce Subbuteo ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare il 70 ° compleanno di Subbuteo con un tale sviluppo e siamo molto orgogliosi della nostra nuova offerta dedicata alla Champions League”.

Subbuteo è cresciuto anche grazie alle competizioni organizzate, con campionati e campionati internazionali.

“Siamo entusiasti e grati a UEFA e Subbuteo per il supporto. Stiamo attraversando una enorme ricrescita su scala mondiale e la relazione di Subbuteo con un grande marchio di calcio come la UEFA Champions League aiuterà lo sviluppo del gioco in tutto il mondo “, ha dichiarato Alan Collins, presidente FISTF.