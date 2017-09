Planetwin365, brand che fa riferimento alla società SKS365 Malta Ltd, diventa exclusive betting partner della Società Sportiva Calcio Napoli.

Per le due prossime stagioni il brand planetwin365, punto di riferimento tecnologico e market leader del panorama italiano del gioco con oltre 1000 punti vendita sul territorio, sarà infatti uno dei più importanti e significativi sponsor del club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Negli anni planetwin365 si è affermato come sinonimo di qualità e affidabilità, così come il Napoli ha proposto con soddisfazione il miglior calcio celebrando non a caso, tale accordo, con l’importante vittoria ottenuta nell’esordio casalingo per 3-1 sull’Atalanta.

La partnership, dalla durata biennale, offrirà al brand Planetwin365 un ricco e importante pacchetto di visibilità, dalla presenza allo stadio al centro di allenamento, dalle attività di comunicazione e marketing sui social a speciali promozioni e concorsi.

Ma soprattutto consentirà a planetwin365 di coinvolgere attivamente i propri utenti attraverso una serie di iniziative mirate a far vivere l’emozione di uno stadio e di un club famosi nel mondo, e di contribuire significativamente all’affermazione del brand Napoli nei mercati in cui planetwin365 ha saputo crearsi un ruolo da leader e viceversa.

SKS365 Malta Ltd opera nel settore del gioco in Italia, in qualità di concessionario ADM, attraverso il brand planetwin365. Attivo da anni nel mondo dello sport e delle sponsorizzazioni, il brand numero 1 di scommesse in Italia per quota di mercato, è oggi rappresentato nel mondo dall’ex campione del Mondo e stella del Brasile e del Real Madrid, Roberto Carlos.

In pochi anni planetwin365 ha saputo valorizzare le proprie capacità diventando un operatore internazionale di alto livello, riconosciuto e affidabile.

“E’ un accordo dal grande valore commerciale e simbolico, – spiega Giuseppe Tavarelli, Direttore Commerciale di SKS365. Il Napoli ha scritto pagine splendide del calcio italiano e non solo, avviando negli anni un cammino di crescita e potenziamento molto simile a quello intrapreso da SKS365. Siamo infatti uniti e accomunati dal percorso intrapreso negli ultimi anni e dalla volontà di crescere ancora, di competere al massimo ottenendo risultati importanti anche grazie ai nostri tifosi e utenti. Lo spettacolo, il tifo, la passione,

sono tutte caratteristiche comuni a questo club e al brand planetwin365, che si impegnerà quotidianamente per diffondere i propri valori”.