Mentre la Lazio si prepara ad affrontare la finale di Supercoppa Italiana, la società biancoceleste puà festeggiare un importante traguardo sul piano commerciale: il rafforzamento del rapporto con Seleco, già da tempo main sponsor della formazione guidata da Simone Inzaghi.

A partire dalla stagione 2017-2018 ormai alle porte, il retro maglia della maglia sarà arricchito dal marchio della neonata brand extension Sèleco Easy Life. La novità sarà presente sulle maglie sin dalla gara di domenica contro la Juventus (qui tutte le istruzioni per seguire il match in Tv).

Sèleco Easy Life è il nuovo marchio del gruppo Sèleco dedicato a una fascia di prodotti tecnologici di largo consumo, semplici nell’utilizzo e accessibili a tutte le tipologie di utenti. La gamma di prodotti Easy Life, a breve disponibile in tutte le tabaccherie, è stata progettata per fornire un servizio a valore aggiunto per i consumatori, incentrato sulla cura del dettaglio e sulla qualità garantita da un marchio totalmente italiano.

Poter fare anche da retro sponsor per la Lazio rappresenta un passo importante per Seleco Spa, interessata a rafforzare la sua posizione nel mondo dello sport. Questa può essere inoltre un’occasione importante per migliorare ulteriormente la posizione assunta nel mercato dell’elettronica di consumo, fornendo una nuova gamma di prodotti che nascono per soddisfare le esigenze e le necessità dei consumatori.