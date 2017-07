Calciomercato 2017-2018 plusvalenze Serie A – Con la cessione di Federico Bernardeschi alla Juventus cresce ulteriormente il volume delle plusvalenze realizzate dai club di Serie A nel calciomercato 2017-2018. Se l’ufficialità dovesse confermare le cifre circolate finora (40 milioni di euro più 2 milioni di bonus) il club controllato dalla famiglia Della Valle potrebbe iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2017 una plusvalenza di circa 39,9 milioni di euro, superiore, seppur di poco, a quella da 39,5 milioni che la Juventus registrerà nel bilancio 2017-2018 per la cessione al Milan di Leonardo Bonucci.

In questa speciale classifica, parziale, visto che il mercato è ancora lungo, il terzo gradino del podio è occupato dalla Roma, grazie alla plusvalenza di 29,3 milioni realizzata con la cessione di Mohamed Salah al Liverpool per 42 milioni (un guadagno che potrebbe fino a 37,2 milioni se scattassero gli 8 milioni di bonus previsti nell’accordo tra giallorossi e reds).

Nel caso di Salah la cessione è avvenuta a giugno e questo dovrebbe consentire alla Roma di iscrivere la plusvalenza nel bilancio 2016-2017, in modo da centrare i target che erano stati indicati nel settlement agreement con la Uefa.

Oltre alla plusvalenza su Salah la Roma può contare anche su quelle relative alle cessioni di Rudiger al Chelsea (la quarta più alta finora realizzata in questa sessione di mercato) e di Parades allo Zenit. In entrambe i casi le cessioni sono state realizzate dopo il 30 giugno 2017 ed è dunque pensabile che il bilancio interessato sarà quello della stagione 2017-2018.

Nella classifica rientrano anche alcune operazioni impostate lo scorso anno (Maksimovic dal Toro al Napoli, Bruno Peres dal Toro alla Roma, Juan Jesus dall’Inter alla Roma) e chiuse in questa sessione del calciomercato con l’esercizio del diritto/obbligo di riscatto da parte del club acquirente. In questo caso l’effetto economico della cessione sarà registrato nel bilancio 2017 del Torino e in quello 2016-2017 dell’Inter.

Calciomercato 2017-2018 plusvalenze Serie A, la classifica ad oggi