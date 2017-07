L’accordo di co-branding firmato dall’Inter nei giorni scorsi dà i primi effetti: in Cina nascono le tv con il marchio nerazzurro.

Dopo l’accordo tra TCL e Suning, la cinese Konka (azienda di elettronica quotata alla Borsa di Shenzhen) ha reso noto che sarà prodotta una tv led brandizzata Inter: una versione personalizzata che sarà prodotta in edizione limitata per i tifosi nerazzurri.

Konka, tra le altre cose già sponsor di maglia dello Jiangsu Suning, ha lanciato il nuovo prodotto mettendo alcuni tra i giocatori nerazzurri in primo piano nella campagna pubblicitaria, da Icardi a Gagliardini passando per Joao Mario e Kondogbia.

L’espansione del brand Inter in Asia, così, prosegue. In attesa di vedere quali sviluppi porterà la tournée estiva in Cina della squadra di Spalletti, negli ultimi mesi non sono mancati infatti gli accordi per rendere più visibile il marchio del club nerazzurro in Oriente. Tra le indiscrezioni, ad esempio, si parla della possibilità che venga lanciato da Suning lo smartphone Samsung S8 in versione “interista”, come comparso in una foto sul social network cinese Weibo.

E non solo: lo scorso aprile infatti una delegazione di Suning è stata invitata alla fiere di Vinitaly a Verona, dove è stato presentato anche il vino brandizzato Inter. Un prodotto made in Italy che Suning, oggi, vende direttamente sul proprio sito ufficiale, mettendo in bella vista il logo del club nerazzurro.

L’accordo di co-branding per i prodotti elettronici in Asia, secondo le indiscrezioni, dovrebbe portare nelle casse dell’Inter circa 20 milioni di euro: un accordo che la società nerazzurra ritiene particolarmente importante anche in chiave Fair Play Finanziario.